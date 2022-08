Un drone filme l’intérieur d’un cratère de volcan, on y voit le magma en fusion

La vidéo montre des couches de lave bouillonnante à l’embouchure du volcan islandais Fagradalsfjall.

Les images datent de 2021 mais refont surface sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’elles sont assez impressionnantes ! En mars 2021, le volcan islandais Fagradalsfjall est entré en éruption, offrant des explosions aux éclats rouges qui ont alerté les habitants et qui ont amené les curieux à immortaliser cet évènement. Le volcan dormait depuis 781 ans et a repris soudainement son activité pendant plus de 6 mois.

Bjorn Steinbekk, un photographe qui utilise les drones pour prendre des points de vue inédits, explique à Newsweek que ces images avaient été filmées fin avril 2021, quand la lave a formé une croûte avec une texture argentée. On peut voir sur les images la lave qui bouge sous la croûte qui se craquelle, change de couleur et finalement la bulle de lave éclater.

La vidéo était déjà devenue virale l’année dernière, mais le photographe en a partagé d’autres en mars 2022, un an après l’éruption qui a eu lieu à seulement 40 km de la capitale (Reykjavik).