Un drôle de parallèle entre la démission de Liz Truss, la première ministre britannique, et notre indexation automatique des salaires

C'est un ami qui m'a donc appris le premier la démission de Liz Truss. Il m'a appris la nouvelle par WhatsApp et il s'est contenté d'un très bref "La dame de fer en paille".

Alors c'est vrai que la phrase est cruelle, mais comme il a raison, voilà une femme qui voulait suivre les pas de Margaret Thatcher qui, elle, a dirigé son pays d'une main de fer pendant douze ans. Liz Truss n'aura au final été que 44 jours Premier ministre de la Grande Bretagne. C'est un triste record historique et c'est surtout un échec qui appelle d'ailleurs plusieurs commentaires.

Et, de leur côté, les entrepreneurs belges, qui vont souffrir de l'indexation automatique des salaires en janvier, ne doivent pas se torturer l'esprit. Malheureusement pour eux, ils n'y échapperont pas. Ils auront beau dire que cette indexation aveugle automatique de 10 %, voire plus, est suicidaire pour les entreprises belges. Eh bien, ils n'y échapperont pas. Notre Premier ministre Alexander De Croo l'a encore répété faire un saut d'index serait un très mauvais signal en ces temps de crise du pouvoir d'achat.

Et ce n'est certainement donc pas la démission de Liz Truss qui risque donc de le faire changer d'avis. Et pendant ce temps-là, le parti conservateur britannique doit se doter très rapidement d'un cinquième dirigeant en moins de six ans. A ce rythme-là, comme le disent certains commentateurs, le nouveau roi Charles III pourrait battre le record de sa mère qui, durant son très long règne, a côtoyé quinze Premiers ministres.

