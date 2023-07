Un dressing mobile solidaire comme acteur du changement

Ainsi, Samantha et son équipe de bénévoles parcourent Bruxelles et organisent des dressings solidaires en collaboration avec les communes, centres culturels, écoles ou associations. Avec cette action, elle touche toutes les couches de la population. "Cela va des jeunes qui adorent le vintage, aux personnes précarisées, aux eurocrates qui soutiennent la cause, etc."

Le second objectif de Samantha à travers le dressing mobile solidaire est de sensibiliser à l’écologie. "En proposant des vêtements de seconde main, on fait fonctionner l’économie circulaire et on conduit, de manière douce, les citoyens vers moins de gaspillage."

Enfin, un autre aspect important à ses yeux est de recréer du lien social. " Systématiquement, on offre un verre de bienvenue. On offre des dégustations. Parfois des gaufres ou des soupes gratuites. Ça invite au partage. Et c’est très enrichissant de débattre sur les thèmes sociaux et environnementaux avec des personnes issues de milieux parfois très différents. "

Depuis cinq ans, de nombreux dressings solidaires ont été organisés. Avec souvent un beau succès. " On draine à chaque fois entre 250 et 500 personnes. Tout ça est rendu possible grâce au beau travail des bénévoles qui donnent sans compter. C’est génial. Ça montre que les choses bougent, que tout n’est pas foutu."