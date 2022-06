Les festivités du Doudou se poursuivent à Mons, le beau temps est là, le public est conquis. Un public encore plus nombreux cette année. Et, force est de constater que cette effervescence a un impact direct sur la quantité de déchets. Près de 20 tonnes par jour en moyenne. Dont une bonne partie de gobelets. À la fin de la ducasse ce sont des dizaines, des centaines de milliers de gobelets qui recouvrent le sol. Des gobelets jetables qui ne seront plus autorisés à partir de 2023. Il s’agit pour la Belgique de se conformer à une directive européenne. Et donc, à Mons, comme partout ailleurs, il faudra trouver une alternative.

Un tapis de gobelets, de frites et de nouilles sautées

Début juin, au début des festivités du doudou, Mons a mené deux jours de test avec les cafetiers. L’échevine de la propreté Charlotte De Jaer (Ecolo) est plutôt positive sur la propreté en général lors de ce test : "Les gens étaient plutôt contents. Au niveau ces cafetiers, quelques réticences mais au niveau global de la propreté, on a vraiment un bilan positif. Bien sûr, il y en a qui se sont retrouvés par terre, observe-t-elle, mais on n’a pas ce tapis de gobelets. Et donc, la crasse appelle la crasse. Et comme on n’avait pas ce tapis de gobelets, on n’avait pas les paquets de frites et les nouilles sautés qui sont venus se rajouter".