Un doublé pour Mbappé qui lui permet de rejoindre les légende Zinedine Zidane et Pelé

30 et 31e buts pour Kylian Mbappé sous la vareuse de l’équipe de France. Kylian a permis à son équipe de l’emporter face au Danemark et de déjà se qualifier pour les 1/8e de finale de la Coupe du monde.

Au-delà de ses deux buts, l’attaquant du PSG devient par ailleurs le 7e meilleur buteur de tous les temps en équipe de France et égalise la star Zinedine Zidane. A 23 ans et 340 jours, aucun autre bleu n’avait dépassé les 16 buts (David Trezeguet) au même âge.

Mbappé en est par ailleurs déjà à sept buts en Coupe du monde. En équipe de France, seul Juste Fontaine a mis plus de buts (13) que Mbappé. S’il est encore loin du record absolu de Miroslav Klose (16), Mbappé a encore tout l’avenir devant lui pour aller le chercher. Il devient par ailleurs le 2e plus jeune joueur à avoir inscrit 7 buts avant l'âge de 24 ans et rejoint Pelé.

Place mercredi 30 novembre face à la Tunisie pour tenter d’augmenter son total.