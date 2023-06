Un double mariage se prépare dans "Ici tout commence": qui seront les mariés ?

Interrogée à ce propos par AlloCiné, Sarah Farahmand, la productrice de la série, a finalement craché le morceau : après des mois d’attente, Greg et Eliott vont enfin se marier.

Pour rappel, le couple entretenait depuis quelque temps une relation longue distance. Tandis qu’Eliott poursuivait ses études en France, Greg travaillait à Tokyo, dans le restaurant que venait d’ouvrir son père. Une absence qui durait depuis le mois de janvier, mais qui prendra fin d’ici peu, puisque Mikaël Mittelstadt (Greg) a retrouvé son partenaire de jeu Nicolas Anselmo (Eliott) sur le plateau de "Ici tout commence" en mai dernier..

À voir néanmoins si les fiancés tiendront finalement leurs engagements… Car la productrice a révélé que les choses pourraient ne pas se passer comme prévu pour les futurs époux :

"Tout le monde attendait le mariage de Greg et Eliott, on l’avait promis. Mais quand quelque chose est trop attendu, on n’a pas envie d’y aller. On essaie toujours de pimenter les choses…"