Un double anniversaire pour Musica Mundi qui fête les 25 ans de son Festival et les 5 ans de son école

Le Festival Musica Mundi soufflera cette année sa 25e bougie. Le stage et festival international de jeunes talents qui a vu éclore de véritables virtuoses a également donné naissance, il y a 5 ans, à une école, la Musica Mundi School. Ce lundi 19 juin prochain, un concert célébrera ce double anniversaire à Bozar, en présence des artistes qui entourent Musica Mundi depuis sa création, des alumni du festival et de la Musica Mundi School et des jeunes talents actuels de la Musica Mundi School.

L’histoire de ce Festival commence par ses fondateurs, la pianiste israélienne Hagit Hassid-Kerbel et le violoniste russe Léonid Kerbel. Partenaires à la scène et à la ville, ces deux artistes qui sont aussi enseignants arrivent dans les années 90 en Belgique et constatent rapidement qu’il manque une structure d’enseignement musical de très haut niveau pour les jeunes élèves les plus brillants et les plus passionnés. En 1999, ils décident alors de fonder un stage d’été de haut niveau pour de jeunes musiciens âgés de 10 à 20 ans, issus des quatre coins du monde. Très vite, ils convainquent de grandes figures de la musique de chambre de les rejoindre, parmi elles le violoncelliste Mischa Maïsky, qui sera le premier et grand soutien de cette initiative.

Conjointement à ce stage, Hagit et Léonid décident d’organiser un festival, et ainsi naquit le Festival Musica Mundi. 24 éditions plus tard, ce sont les plus grands chambristes du monde qui sont invités au Festival, qui intègre également dans sa programmation des concerts de ses jeunes stagiaires.

Et en 2018, la Musica Mundi School a ouvert ses portes. Située au cœur de Waterloo, elle est la première école en Europe centrale et de l’Ouest qui permet aux jeunes musiciens de poursuivre simultanément leurs formations musicales professionnelles et leurs études générales. Cette année, l’école accueille 41 élèves issus de 20 pays différents.