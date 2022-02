Un dossier d’infanticide devant les Assises du Brabant wallon

Une mère de famille est poursuivie pour avoir assassiné sa fille de six ans. Le drame s’était produit il y a trois ans à Mont-Saint-Guibert. Durant l'enquête, l’accusée a nié toute responsabilité.

Elle a expliqué avoir subi une agression de la part de trois hommes armés et encagoulés, dans son appartement, alors qu’elle se trouvait seule avec sa fille. Les malfaiteurs les auraient droguées toutes les deux avant d’étrangler la fillette et de prendre la fuite. L’accusée affirme s’être réveillée dans la baignoire, avoir prévenu les secours et tenté de ranimer son enfant.

Mais les enquêteurs n’ont trouvé aucun élément objectif pouvant corroborer ce récit. Le déroulement de l’agression, les réactions de l’accusée par la suite, sa situation financière et son passé tel qu’elle l’a raconté à ses proches comportent des zones d’ombre. Et sur certains éléments, la mère a avoué avoir menti. Confrontée à d’autres incohérences, notamment lors de la reconstitution des faits, elle a déclaré souffrir de pertes de mémoire.

Maintiendra-t-elle sa version devant la cour d’assises ? Convaincra-t-elle le jury de son innocence ? Le procès commence aujourd’hui et s’achèvera vendredi prochain.