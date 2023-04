Un dos tres : les stars de la série des années 2000 étaient à Cannes ce week-end

C’est ce week-end qu’a eu lieu sur la croisette la 6e édition du festival Canneseries. Le temps de cette cérémonie, qui se veut le reflet du festival du film mais pour les séries, Cannes déroule le tapis rose à la production des fictions tv.

Le palais des Festivals et des congrès a projeté 10 séries, 10 séries courtes en compétition et des séries hors compétition, et différents événements se sont déroulés aux quatre coins de la ville.

Et ce samedi, c’est l’une des séries les plus populaires de sa génération et de la fiction espagnole, Un, dos, tres qui a été mise à l’honneur par Canneseries. Ses acteurs historiques se sont retrouvés 18 ans après le clap de fin du feuilleton.

Mónica Cruz (la jeune sœur de Penelope), Beatriz Luengo et Miguel Ángel Muñoz ont donc foulé le pink carpet du festival pour se faire les ambassadeurs d’un nouveau projet : Un, dos, tres Nouvelle génération. Le trio était accompagné de deux jeunes acteurs, Quique González et Monica Mara, jouant les nouveaux apprentis artistes à l’ancienne école de Carmen Arranz que Silvia dirige désormais. Les acteurs historiques ont ainsi marqué le coup en passant officiellement le relais aux repreneurs du reboot de la série dont le premier épisode sera diffusé en France le 1er mai.