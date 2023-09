Un don de 1€ lors de vos courses pour une aide alimentaire durable en Wallonie

En Belgique, on estime qu'une personne sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté. Un tiers des ménages de se tournerait vers l'aide alimentaire : une aide organisée via de nombreuses structures comme, par exemple, la Croix-Rouge. En 2022, la Croix-Rouge de Belgique comptabilisait 172.600 aides alimentaires distribuées par ses volontaires.

Une nouvelle initiative voit le jour en Wallonie. 84 points de vente proposent une caisse solidaire. L'objectif ? Offrir aux plus démunis une alimentation durable et locale. En pratique, des magasins comme "C'était mieux Demain" à Gosselies vous propose d'ajouter 1€ ou plus sur le montant de vos achats. Un don qui permet à une association d'utiliser le budget récolté pour effectuer des courses dans le magasin en achetant ainsi des produits locaux et durables.

"C'est du win-win", explique Elodie Chapelle, gérante du magasin "C'était mieux Demain". Elle développe : "Les bénéficiaires peuvent profiter de produits locaux. Et de l'autre côté, ça aide aussi les producteurs dans un sens car leurs produits sont vendus".