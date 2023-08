Un dôme de chaleur s’installe en France, la Belgique épargnée

Du midi à la vallée du Rhône, 28 départements seront touchés par des chaleurs particulièrement intenses pour une fin du mois d’août. " A l’échelle de la France, ce nouvel épisode s’annonce comme l’un des plus tardifs avec un tel niveau d’intensité pour un été " a développé Météo France dans son bulletin. Après le 15 août c’est un phénomène plutôt rare, il y en a eu 6 depuis 1947 tous au 21e siècle.

" Nous sommes bien en période de canicule " précise Gabriel Chantrel, prévisionniste à Météo-France, au centre interrégional Centre-Est de Lyon-Bron. La chaleur s’installe avec des températures qui vont progressivement monter dans les prochains jours, " on attend ce week-end entre 35 et 39 degrés en général sur nos plaines et localement même déjà 40 degrés possible dès dimanche du côté de l’Ardèche et de la Drôme ". Le pic devrait être atteint la semaine prochaine mardi ou mercredi.

En cause, ce fameux dôme chaleur qui s’est installé depuis plusieurs semaines au-dessus du bassin méditerranéen. Il fait remonter vers la France l’air subtropical en provenance du Sahara, au Maroc il y a quelques jours on a dépassé, pour la première fois, le seuil de 50 degrés à Agadir, un record absolu de température.

Selon Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, interrogé ce matin sur la Première " les températures vont atteindre les 40 °C à l’ombre pendant plusieurs jours ".

Le dôme de chaleur " c’est une situation que l’on rencontre quand on a un anticyclone très puissant, on a des pressions élevées en surface mais aussi en altitude " formant ainsi une sorte de cloche. A cause de ces pressions " l’air va se comprimer, ce qui va réchauffer la masse l’atmosphère dans cette cloche et entretenir une sorte de cercle vicieux qu’il sera très difficile à déstabiliser ".