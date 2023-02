Un documentaire sur un épisode particulier de la vie de John Lennon et Yoko Ono

Un nouveau documentaire va revenir sur cette semaine de 1972 où John Lennon et Yoko Ono ont co-animé le Mike Douglas Show.

Intitulé Daytime Revolution, ce film a été autorisé par le fils de Yoko Ono et de John Lennon, Sean. Il contiendra des images d’archives de chacun des cinq épisodes co-animés par le célèbre couple en 1972. Daytime Revolution a été réalisé par Erik Nelson et présentera des rencontres avec quelques invités qui ont été interviewés par Lennon et Ono dans le cadre du Mike Douglas Show, ainsi que quelques anecdotes autour des coulisses de cette semaine particulière.

Selon Variety, la production de Daytime Revolution est terminée et les responsables cherchent actuellement un distributeur.

Au cours des cinq épisodes du Mike Douglas Show, Lennon et Ono ont abordé des sujets polémiques comme la protection de l’environnement et la brutalité policière, et ont interviewé des militants comme Bobby Seale, président des Black Panthers, et Ralph Nader, conférencier et avocat.

Erik Nelson, le réalisateur, a déclaré : "C’est devenu cliché de dire que Woodstock a été le moment clé de la contre-culture. Quand j’ai regardé ces émissions dans leur intégralité, j’ai réalisé qu’en réalité, pendant cette semaine de 1972 où John Lennon et Yoko Ono ont "détourné les ondes" et présenté les meilleurs esprits et les rêves de leur génération à un très large public… C’était ça, le point culminant de la contre-culture."

On ne connaît pas encore la date de sortie de Daytime Revolution. Il fait suite à une série de documentaires sur Lennon sortis ces dernières années, comme Lennon’s Last Weekend en 2020 et la réédition de 24 Hours : The World Of John And Yoko en 2021.