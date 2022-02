Un documentaire sur les coulisses de la série "And Just Like That" sera diffusé

Préparez-vous à en savoir plus sur la série "And Just Like That…". La première saison de la suite de "Sex and the City" diffusera son dernier épisode ce jeudi 3 février. Date qui a été choisie pour dévoiler un documentaire sur les coulisses du show.

Au programme, les fans de Carrie, Miranda et Charlotte pourront découvrir des interviews des actrices cultes Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis. Les petits nouveaux comme Sara Ramírez, celle qui jouait le Dr. Callie Torres dans "Grey’s Anatomy", mais aussi les producteurs et costumières se prêteront au jeu de l’interview.

La bande-annonce de ce documentaire a déjà été dévoilée, donnant un aperçu des discussions entre les scénaristes ou encore de Cynthia Nixon, l’interprète de Miranda, derrière la caméra.