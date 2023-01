Un documentaire sur le punk et le véganisme

Captain Sensible de The Damned, Dennis Lyxzén de Refused ou encore Tim McIlrath de Rise Against font partie des quelques artistes à expliquer les liens entre le punk et le véganisme dans le film Punk Rock Vegan Movie, écrit et réalisé par Moby.

Le film sera d’abord projeté au Slamdance film festival à Park City dans l’Utah le 20 janvier avant d’être mis en ligne gratuitement.

Dans un communiqué, Moby explique : "Punk Rock Vegan Movie a été réalisé pour mettre en lumière l’histoire surprenante et inspirante du punk et des droits des animaux, mais aussi pour rappeler aux gens l’importance et l’urgence d’adopter l’éthique et les actions sans compromis du militant punk rock originel. Une fois que le film aura été présenté en première mondiale à Slamdance, il sera à vous. Mon objectif est de donner ce film, car je ne peux, en toute conscience, essayer de tirer profit de ce qui est essentiellement un travail d’amour et de militantisme."

Dans le film, on retrouvera d’autres interviews, comme celles du leader de Fugazi/Minor Threat, Ian MacKaye, du guitariste de Jane’s Addiction Dave Navarro, de Rob Zombie, HR de Bad Brains, Steve Ignorant de Crass/Conflict, Walter Schreifels de Quicksand, Andy Hurely de Fall Out Boy et beaucoup d’autres.

Moby a déclaré récemment au Progressive Radio Network : "Si vous regardez des images de gens à un concert de punk rock se battre et crier à tue-tête, qui penserait que ce qu’ils crient parle souvent des droits des animaux ? Alors j’ai voulu mettre en lumière cette culture activiste fascinante dont très peu de gens en dehors du monde du punk rock ou des droits des animaux ont connaissance."

"Mon espoir est que quelqu’un qui regarde ce film se dise : "Oh, ce sont mes héros musicaux, et ils disent tous en quelque sorte qu’utiliser les animaux pour se nourrir et détruire le seul foyer que nous avons n’a pas de sens". Peut-être que, dans le meilleur des cas, je toucherai quelqu’un et contribuerai à faciliter un changement positif."

Regardez la bande-annonce de Punk Rock Vegan Movie ci-dessous :