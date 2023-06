Un documentaire sur le Montreux Jazz Festival avec David Bowie, Deep Purple,...

They All Came Out To Montreux, la mini-série documentaire en trois parties racontant l'histoire du légendaire Montreux Jazz Festival, sera diffusée au Royaume-Uni sur BBC Four et BBC iPlayer le vendredi 16 juin à 22h15.

Avec plus de 40 témoignages, 30 concerts et une variété d'images inédites, il s'agit du premier documentaire de cette ampleur sur l'histoire du Montreux Jazz Festival et de son célèbre fondateur, Claude Nobs. Les archives exceptionnelles présentées dans le film prennent vie grâce à Montreux Media Ventures, qui se voit confier les droits de distribution exclusifs pour les partager dans le monde entier.

Le Montreux Jazz Festival, qui en est à sa 57e édition, attire 250 000 mélomanes du monde entier, générant des histoires et des performances légendaires sur ses scènes renommées de la rive du lac Léman. Ces histoires sont racontées dans They All Came Out To Montreux, avec plus de 70 performances et témoignages de : David Bowie, Ray Charles, Elvis Costello, Carl Craig, Miles Davis, Deep Purple, Aretha Franklin, Gilberto Gil, Buddy Guy, Herbie Hancock, Alicia Keys, Questlove, Quincy Jones, John Mclaughlin, Marcus Miller, Prince, Rag'n'Bone Man, Keith Richards, Carlos Santana, Nina Simone, Sting, Talking Heads, Shania Twain, Van Morrison, Jack White et bien d'autres.

Le titre du documentaire, "They All Came Out To Montreux", tire son nom des premières paroles du titre classique de Deep Purple, "Smoke On The Water", qui a été écrit par le groupe lors du festival.

Réalisée par le cinéaste britannique Oliver Murray, produite par Quincy Jones et produite par BMG et Beyond TNC en association avec Montreux Media Ventures, la série rassemble trois épisodes d'une heure qui seront diffusés consécutivement sur BBC Four à partir de 22h15 le vendredi 16 juin. Les trois épisodes seront disponibles immédiatement sur BBC iPlayer.

Dans le communiqué de presse, on peut lire que "They All Came Out To Montreux est truffé d'images exclusives venant des vastes archives du festival, offrant un panorama époustouflant d'un demi-siècle d'histoire de la musique. Ces images inédites ont été captées par Claude Nobs et Montreux Sounds, qui ont méticuleusement enregistré tous les concerts du festival depuis la fin des années 1960. Ces archives audiovisuelles précieuses de plus de 11 000 heures de musique en direct sont inscrites au Registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO depuis 2013. "

Un grand nombre des meilleures performances du festival ont été publiées dans le cadre de la série "The Montreux Years". Commençant par les titans musicaux Nina Simone et Etta James, la série a ensuite présenté Marianne Faithfull et Muddy Waters, puis John McLaughlin, Chick Corea, Monty Alexander, Paco De Lucía, Michel Petrucciani et, plus récemment, Dr.John.