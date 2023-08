Un documentaire sur le groupe Nickelback en prévision

Le documentaire officiel du groupe canadien Nickelback, Hate To Love : Nickelback sera présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto en septembre.

Dans un descriptif publié sur le site web du Festival international du film de Toronto, on peut lire : "Nickelback est l’un des groupes les plus populaires de l’histoire de la musique – c’est aussi le groupe numéro un que les détracteurs adorent détester. Ce portrait intime passe en revue la carrière en dents de scie des rockers canadiens."

Hate To Love : Nickelback a été réalisé par le cinéaste britannique Leigh Brooks, qui a déjà travaillé à propos de Life of Agony et Terrorvision.

Ce dernier a écrit sur Instagram : "Ainsi, après 6 ans de préparation, nous pouvons enfin partager la bande-annonce de notre long-métrage sur @nickelback – la première mondiale aura lieu en septembre au Festival international du film de Toronto @tiff_net Mind Blown !"

En juin, il expliquait avoir terminé son travail sur le film : "Wow. 6 ans à filmer le documentaire sur NICKELBACK et aujourd’hui c’était le dernier jour, Nickelback et tous les membres de l’équipe Nickelteam sont des gens très bien", a-t-il écrit. "Je suis éternellement reconnaissant au groupe de nous avoir permis de documenter cet incroyable film. Il y a eu des moments où je ne pensais pas que ce jour viendrait, et même si j’ai l’impression qu’un train de marchandises s’arrête, je suis vraiment excité par ce qui arrive à la gare en ce moment même."

En février dernier, Chad Kroeger, le leader du groupe canadien, avait d’ailleurs tenu à montrer toute sa reconnaissance envers ses détracteurs qui, au fil des années, ont contribué à maintenir Nickelback au-devant de la scène.

Il déclarait : "Tous les détracteurs, tous les haters, tous ces "héros du clavier", ils n’ont pas idée à quel point ils nous maintiennent dans l’actu de la presse. C’est hilarant."

Le groupe a aussi été intronisé au Canadian Hall of Fame le mois suivant.