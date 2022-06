Un documentaire sur la vie de Vince Neil, le chanteur de Motley Crue

La chaîne américaine Reelz dévoilera le dimanche 26 juin un documentaire de deux heures sur la vie tumultueuse de Vince Neil.

Intitulé Mötley Crüe’s Vince Neil : My Story, ce film offrira aux fans un aperçu unique sur sa carrière, le début de la popularité et les nombreux soucis qu’il a connus au cours de sa vie.

On y trouvera des interviews "sincères et brutes" où on découvre ce qui a mené Vince Neil à la musique, les débuts dans Motley Crue, les lendemains de veilles "trop arrosées", et enfin, le succès.

Vince Neil évoquera aussi les événements tragiques auxquels il a dû faire face, comme la perte de sa fille Skylar en 1995 des suites d’un cancer et aussi l’accident de voiture qui a causé la mort de son ami Nicholas ‘Razzle’Dingley, le batteur du groupe Hanoi Rocks.

Ces histoires seront racontées sous plusieurs angles, comme ceux de son fils et de sa fille, des autres membres de Motley Crue comme Tommy Lee et Nikki Sixx, de Dana Strum du groupe Slaughter et aussi d’autres historiens et journalistes rock qui l’ont rencontré au cours de sa vie.

Ce documentaire est produit et réalisé par Scott Sternberg et Vince Neil. On ne sait par contre pas encore s’il sera disponible chez nous en Europe.

A la fin de l’année passée, Motley Crue a signé un accord pour vendre l’intégralité de leur répertoire musical à BMG. C’est l’un des rares groupes à pouvoir réclamer ces droits, après avoir récupéré les masters au label Elektra à la fin des années 90. A l’époque, cela leur avait coûté plus de 10 millions de dollars.

Leur tournée avec Def Leppard, Joan Jett et Poison démarrera le 16 juin à Atlanta pour 36 dates en tout jusqu’au 9 septembre à Las Vegas.