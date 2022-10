Et le coût que cela représente avec des résultats peu encourageants. Pourquoi l'État Français, malgré une succession d'engagements pris publiquement depuis près de vingt ans, ne parvient-il pas à fournir à tous les autistes du pays des instituts adaptés et de proximité ? Quels sont les obstacles à une scolarisation massive des enfants autistes en milieu ordinaire ? Où en est la formation du corps médical et enseignant sur cette question ? Mais le film ne se contente pas de dresser un tableau sombre, il met également en avant des structures innovantes favorisant l'autonomie et l'insertion des personnes autistes. Alors que le 2 avril 2021 marquera la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, ce documentaire permet de découvrir que les autistes, dans leur grande majorité, sont capables d'évoluer, de s'adapter et de s'intégrer.

"Autisme, mon enfant, ma bataille" à voir dans "Doc shot" le jeudi 13 octobre à 22h15 sur la Une. A revoir sur AUVIO durant 90 jours