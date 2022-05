Un documentaire qui vous emmène dans une une ville unique au monde : Palm Springs, la capitale mondiale de l’excentricité!

Palm Springs est un pur symbole de liberté, d’extravagance et de folie. Elle est la première ville américaine à avoir eu un conseil municipal 100% LGBTQIA + aux élections de 2017. Et c’est encore là, dans cet État de Californie, qu’on reconnaît officiellement l’identité les personnes transgenres.

Autrefois refuge pour Elvis Presley, Frank Sinatra ou encore Marylin Monroe, les nouvelles célébrités de Palm Springs s’appellent Leonardo di Caprio ou George Clooney. Ici, Leo peut venir faire ses courses en toute tranquillité parce que tout le monde se fout une paix royale ! Et ici, personne ne regarde de travers les plus excentriques qui déambulent dans les rues. Les plus riches ne craignent pas d’être cambriolés, il y a très peu de délinquance, les minorités y sont totalement acceptées, bref, à Palm Springs, sous le soleil, la vie semble belle et paisible.

Le festival Coachella est évidemment l’événement annuel incontournable qui attire des dizaines de milliers de touristes chaque année, et l’ambiance de folie des pools parties dans les hôtels justifie à elles seules la venue de certain.es.

Artiste délurée, manager et organisateur de soirées, homme trans, ancienne femme de ménage venue y vivre son rêve… c’est une belle galerie de portraits que vous découvrirez dans ce doc.

"Palm Springs : la capitale mondiale de l’excentricité" c’est ce dimanche 5 juin à 21h sur La Trois et en replay sur Auvio.