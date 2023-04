Un documentaire passionnant sur Nan Goldin, ses combats artistiques et politiques, focus sur un film franco-belge qui parle du milieu carcéral

''All The Beauty And The Bloodshed (Toute La Beauté Et Le Sang Versé)'' Lion d’Or, l’équivalent de La palme d’or, mais au festival de Venise !

''All the Beauty and the Bloodshed'' en version originale, ''Toute la Beauté et le Sang Versé'' en français. C’est signé Laura Poitras, lauréate de l’Oscar du meilleur docu en 2015 pour Citizenfour consacré au lanceur d’alerte Edward Snowden. Elle s’attache à un autre combat politique dans son nouveau film, celui mené par la grande photographe Nan Goldin contre la famille Sackler, qui possède Purdue Pharma. La société qui a mis sur le marché le fameux Oxycontin, cet antidouleur opioïde qui a rendu l’Amérique accro et tué près d’un demi-million de personnes. Le film prend différentes directions à partir de ce point de départ. On y découvre à la fois le travail de Nan Goldin, une artiste qui a révolutionné l’art de la photographie moderne. Elle a mis en image toute la contre-culture des années 70 et 80. L’underground New-Yorkais dans ce qu’il pouvait être de plus marginal et décadent. Le film nous montre aussi comment la photographie est un acte politique à travers le parcours personnel de Nan Goldin qui a croisé les premières icônes queers, les premières drag-queens mais aussi les premiers morts du sida. Le mélange des différents propos fonctionne bien dans ce docu, c’est la grande réussite de ''Toute la Beauté et le Sang Versé'' : on s’émeut autant de l’intime, de la vie de cette artiste, que du communautaire, ce qu’elle a traversé comme communautés plutôt bohèmes et mises de côté. Il y a dans ce film une pulsion vitale terriblement emballante, c’est bien rythmé aussi grâce à une bande originale 70’S canon.