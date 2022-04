Un documentaire consacré à David Bowie et raconté par lui !

On avait appris en novembre dernier que le premier documentaire autorisé à propos de David Bowie était en chantier. On en connaît à présent le titre : Moonage Daydream, et on sait un peu plus…

Il sortira d’abord en salle d’ici quelques mois aux Etats-Unis (où des projections en Imax pourraient suivre), avant de normalement débarquer en Europe. On y verra une foule d’images totalement inédites, comprenant entre autres des extraits de concert. Ce film, raconté par David Bowie lui-même, sera bien entendu musical, mais s’intéressera aussi aux autres facettes de l’artiste avec une immersion dans ses travaux pour le cinéma, la danse, la peinture ou encore la sculpture. Le long-métrage est réalisé par Brett Morgen, qui a déjà signé un excellent docu musical : Kurt Cobain : Montage of Heck. C’est d’ailleurs la qualité de ses autres travaux qui aurait convaincu les héritiers de Bowie à lui ouvrir grandes les portes des archives.