"Un divan sur la colline" : portrait intimiste de la jeunesse palestinienne

Pour Salah, "l’environnement est toxique". Cet étudiant en cinéma réprouve la police, les colons, le système patriarcal, le Fatah, les islamistes, la drogue… Cette jeunesse palestinienne est enfermée dans son propre pays. "On a étudié, on a travaillé et on a obtenu des diplômes pour rien." Redouane est un ancien addict. Il voit les jeunes de son village tomber de plus en plus tôt dans la drogue. "Puisque la région est fermée, on ne peut pas se déplacer. Puisqu’il n’y a pas de travail, rien pour passer le temps, tu tombes forcément dans le haschisch." Ceux qui ne partent pas physiquement, s’échappent mentalement.

"Si tu pars, […] quelle que soit la raison, tu laisseras la terre aux juifs comme un transfert volontaire" alerte Bilal, à son fils Ibrahim. Pour éviter la confiscation de leurs terres par les autorités israéliennes, les anciens continuent leur exploitation agricole. Le patriarche et d’autres doyens gardent espoir et croient en l’avenir de leur pays. Ils souhaiteraient voir les jeunes Battiris revenir au pays et poursuivre la lutte de leurs aînés, parce que "personne n’aime voir son pays si vide, personne".