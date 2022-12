Un distributeur automatique de pains et de pâtisseries pour venir en aide aux boulangeries ?

"On rentabilise la chauffe d’un four, c’est sûr que l’on préfère faire 20 pains en plus que de ne pas le faire. A l’heure actuelle, on profite de tout ce que l’on peut faire avec l’énergie qu’on utilise, parce qu’on n'a pas le choix, dans tous les cas, de faire chauffer les fours, donc on essaye de s’en sortir un maximum", confie Florian Noel, propriétaire de la boulangerie Ignace et du distributeur à Athis.

Ces distributeurs consomment de l’électricité, nécessitent un investissement de départ et engendrent des frais de transport supplémentaires pour les machines qui ne sont pas situées à proximité de la boulangerie.

Selon la Fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie, les distributeurs ne sont pas une solution pour sauver les commerces en difficulté. Florian Noel, boulanger, fait le même constat : "Je pense que c’est une solution pour les jeunes comme nous qui veulent se développer. Mais pour des boulangers qui reçoivent des factures impossibles à payer, non, on ne se lance pas dans des investissements pareils".