Un distributeur automatique de bougies artisanales installé à Beaufays

Les distributeurs automatiques de marchandises se multiplient le long des routes, sur les devantures des commerces. A Beaufays, sur la commune de Chaudfontaine, un nouvel appareil de ce type vient d'être installé devant un atelier-boutique. Son originalité: il propose à la vente des bougies artisanales. "Les clients visés, ce sont les distraits (rires), c'est à dire les personnes qui n'ont pas anticipé un souper, un anniversaire, ou qui ont une invitation de dernière minute et qui arrivent en dehors de nos horaires d'ouverture", précise Séverine François, patronne de l'enseigne NuanSé. "On a déjà fait quelques ventes depuis l'installation de ce distributeur automatique il y a quelques jours. C'est aussi une façon de se démarquer dans un marché de la bougie artisanale devenu très concurrentiel".

Plus de distributeurs automatiques en Flandre qu'en Wallonie

Des distributeurs automatiques, on en trouve aujourd'hui de toutes sortes, plus uniquement pour plats préparés. Ils proposent désormais des fleurs séchées, des éponges pour nettoyer sa voiture, des croquettes et produits pour chevaux (!),... Une offre qui a explosé lors de la crise du Covid, mais qui reste moins importante qu'en Flandre. Spécialisée dans la vente et la location de distributeurs automatiques, l'entreprise liégeoise Vending.be confirme d'ailleurs qu'elle installe 3 à 4 fois plus d'appareils dans le nord du pays qu'en Wallonie.