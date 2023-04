Un distributeur automatique d’argent dans chaque commune, la solution du pauvre ?

La seconde initiative, qui vise aussi à répondre au manque de plus en plus criant de distributeurs d’argent liquide chez nous, s’appelle Batopin et date déjà de 2020. C’est le nom d’une société créée par quatre grandes banques : Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC et ING. "Batopin est reparti d’une page blanche pour concevoir un nouveau réseau de distributeurs de billets qui est destiné à remplacer les distributeurs existants des quatre banques en étant mieux adaptés aux nouveaux besoins, explique Vincent Bayer, le porte-parole de Batopin.

Un réseau neutre

"L’idée était d’installer un réseau neutre qui ne soit plus rattaché aux banques, qui soit détaché des banques justement pour ne plus être tributaire de là où une agence loue ou louait ses bureaux, mais bien pour permettre de choisir les bons endroits, poursuit le porte-parole de Batopin. Et ces bons endroits, c’est là où les gens sont réellement en quête de cash : dans des centres commerciaux, dans des quartiers où il y a beaucoup de commerces, dans des quartiers où il y a aussi beaucoup de cafés et de restaurants, à proximité de places publiques où vous avez régulièrement des marchés hebdomadaires qui sont organisés, et sur le trajet quotidien vers le travail, vers le shopping et vers les loisirs. C’est pour ça qu’on a, entre autres, signé un contrat avec la SNCB pour être présent dans une série de gares du pays."

Au total, Batopin compte mettre en place 720 distributeurs d’ici 2025.