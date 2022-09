Intriguée, la nouvelle direction charge une entreprise spécialisée dans l'IT d'examiner les installations. Un périphérique est retrouvé dans la salle des professeurs. On imagine leur émoi. "Et si nos conversations avaient été écoutées par la direction"? Le rapport de la société chargée de l'expertise n'est pas catégorique. Il n'affirme pas que l'installation retrouvée dans la salle des professeurs a servi à des écoutes illégales. Mais il ne l'exclut pas non plus.

Muni de ces informations, le pouvoir organisateur de l'école (un groupe de parents) décide de porter plainte début septembre. Le lendemain, la police débarque dans l'établissement pour emporter le matériel. L'enquête déterminera peut-être si l'ancienne direction a écouté ou non les conversations des enseignants à leur insu.