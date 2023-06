Un directeur technique sur la pelouse : le coup de pression de Vercauteren à Mathijssen

L’air impassible, ses jambes arquées au bout desquelles il a lacé ses vieux crampons, Franky Vercauteren observe la séance au camp d’entraînement de l’Université libre de Tbilissi. Au lendemain du match nul contre les Pays-Bas (0-0), le directeur technique de la fédération a volé depuis l’Estonie, où il était allé voir l’équipe première réussir son dernier devoir avant les vacances. Il assiste, passivement, aux instructions du coach Jacky Mathijssen sur ce billard impeccable des faubourgs de la capitale. L’entraîneur des Espoirs expose son plan pour le prochain match face à la Géorgie, le tout sous le regard de son patron.



Ce n’est un secret pour personne, Mathijssen et Vercauteren ne sont pas de grands amis. Quand deux caractères forts cohabitent, les étincelles ne sont pas rares. Au mois de mars, les déclarations par voie de presse interposées des deux hommes autour de la sélection ou non de Diables pour l’Euro Espoirs avaient confirmé la friture sur la ligne. Mais la mise à disposition, totale ou partielle, de plusieurs Diables chez les U21 avait confirmé que les hommes pouvaient s’entendre sur certains dossiers. Comme ceux de Charles De Ketelaere et Loïs Openda, stars annoncées de la sélection U21, présents dès le coup d’envoi de l’Euro.