Un dimanche venteux et pluvieux

Les pluies vont s’intensifier sur la moitié sud en après-midi et le vent va souffler de plus en plus fort, avec 90 km dans les terres et jusqu’à 100 km/h au littoral. A l’arrière, un ciel de traîne prendra le relais alternant éclaircies, nuages et averses au nord.

Quant aux températures, elles seront comprises entre 5 et 10°.