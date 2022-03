Un dimanche sous le soleil et la douceur

Ce dimanche matin, le ciel est plutôt dégagé principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, on observe un peu de brume. Côté température il fait plutôt frais avec même de petites gelées sur les hauteurs de l'Ardenne et des Hautes-Fagnes. En milieu de matinée, le soleil va s'imposer sur l'ensemble des régions sous un mercure qui variera entre 9 et 11°C.

Cet après-midi, on conservera un temps lumineux. Quelques champs de nuages viendront titiller le ciel sur une bonne partie centrale du pays. Le vent restera sensible de secteur nord-est. Les maxima resteront supérieurs aux moyennes de saison entre 12°C au littoral, 13°C à Botrange, 15°C à Saint Hubert, 16°C à Namur et entre 17 et 18°C partout ailleurs.

La nuit prochaine restera dégagée et étoilée. On notera encore de petites gelées blanches dans les vallées de l'Ardenne et sur le plateau Fagnard. On s'attend à des minima entre -2°C sur les hauteurs et +4°C au bord de mer.

Demain, on gagnera quelques degrés par rapport à ce dimanche. On restera toujours 5 à 6°C au-dessus des normales avec des températures l'après-midi qui varieront entre 15 et 19°C. Le vent s'orientera au secteur ouest à sud-ouest et apportera des nuages qui deviendront plus nombreux à partir de la France en fin de journée.