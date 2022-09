Un dimanche sous le soleil et la chaleur

Le temps restera ensoleillé aussi cet après-midi. Des voiles nuageux et quelques cumulus se développeront au fil des heures, mais l’impression de beau temps sera toujours bien présente. Il fera chaud pour la saison et les maxima atteindront 24°C dans les Hautes Fagnes et le long du littoral, 25°C à Saint-Hubert, 27°C aux environs de Namur, Mons et Tournai, et jusqu’à 28°C pour Liège, Bruxelles et Anvers.