Неділя без машини | Un dimanche sans voiture

Dimanche prochain, sera une journée sans voiture à Bruxelles. " Bucolic Brussels ", la fête citoyenne de la journée sans voiture, sera de retour sur la Place des Palais à Bruxelles. Cette édition sera placée sous la thématique "la Ville de Demain".

A partir de 7 heures du matin et jusque 19 heures, vous ne pouvez plus utiliser votre voiture sauf si vous avez obtenu une dérogation. Le but : sensibiliser le public à la mobilité et la pollution.

Des stands de sensibilisation, d'associations environnementales et d'ateliers durables seront présents. Les visiteurs pourront aussi se délecter de plats préparés par un large choix de foodtrucks et s'abreuver de la production de plusieurs brasseries locales, le tout sur une musique rythmée proposée par un DJ local.

La Région bruxelloise redeviendra la plus grande zone sans voiture d'Europe, à l'occasion de cette journée. Il s'agit du point d'orgue de la Semaine de la Mobilité qui s'articule autour du thème " Faire de Bruxelles une ville pour les enfants ".

Dimanche, piétons, cyclistes, rollers et trottinettes auront carte blanche sur les routes des dix-neuf communes bruxelloises pendant toute une journée. Seuls les transports publics, les services d'urgence et de sécurité, les taxis et les chauffeurs munis d'une dérogation seront autorisés à se déplacer dans Bruxelles avec un véhicule motorisé. Cette Semaine de la Mobilité sera l'occasion de mettre en valeur les initiatives améliorant la mobilité des enfants dans l'espace public.

Dimanche, sera donc l’occasion de se promener partout dans Bruxelles en fête.