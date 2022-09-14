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Ukraine - Україна

Неділя без машини | Un dimanche sans voiture

Rear view of father cycling while daughter sitting on back seat at city street
il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Наступної неділі в Брюсселі буде день без автомобілів. "Bucolic Brussels", громадське свято дня без автомобіля, повернеться на Place des Palais у Брюсселі. Це видання буде розміщено під темою "Місто завтрашнього дня".

З 7 ранку до 7 вечора ви більше не можете користуватися своїм автомобілем, якщо не отримали для цього дозволу. Мета: підвищити обізнаність громадськості щодо мобільності та забруднення.

Будуть присутні інформаційні стенди, екологічні асоціації та екологічні майстерні. Відвідувачі також можуть насолодитися стравами, приготованими на різноманітних фуд-траках, і випити продукцію кількох місцевих пивоварень під ритмічну музику місцевого ді-джея.

 Цього дня Брюссельський регіон знову стане найбільшою зоною, вільною від автомобілів у Європі. Це кульмінація Тижня мобільності, яка обертається навколо теми "Зробити Брюссель містом для дітей".

 У неділю пішоходи, велосипедисти, катаються на роликах і самокатах матимуть карт-бланш на дорогах дев’ятнадцяти муніципалітетів Брюсселя на цілий день. Тільки громадський транспорт, служби екстреної допомоги та служби безпеки, таксі та водії, які мають дозвіл, можуть пересуватися Брюсселем на моторизованих транспортних засобах. Цей тиждень мобільності стане нагодою висвітлити ініціативи, спрямовані на покращення мобільності дітей у громадських місцях.

Тому в неділю буде нагода прогулятися святковим Брюсселем.

 

Dimanche sans voiture

Dimanche prochain, sera une journée sans voiture à Bruxelles.  " Bucolic Brussels ", la fête citoyenne de la journée sans voiture, sera de retour sur la Place des Palais à Bruxelles. Cette édition sera placée sous la thématique "la Ville de Demain".

A partir de 7 heures du matin et jusque 19 heures, vous ne pouvez plus utiliser votre voiture sauf si vous avez obtenu une dérogation. Le but : sensibiliser le public à la mobilité et la pollution.

Des stands de sensibilisation, d'associations environnementales et d'ateliers durables seront présents. Les visiteurs pourront aussi se délecter de plats préparés par un large choix de foodtrucks et s'abreuver de la production de plusieurs brasseries locales, le tout sur une musique rythmée proposée par un DJ local.  

La Région bruxelloise redeviendra la plus grande zone sans voiture d'Europe, à l'occasion de cette journée. Il s'agit du point d'orgue de la Semaine de la Mobilité qui s'articule autour du thème " Faire de Bruxelles une ville pour les enfants ".

Dimanche, piétons, cyclistes, rollers et trottinettes auront carte blanche sur les routes des dix-neuf communes bruxelloises pendant toute une journée. Seuls les transports publics, les services d'urgence et de sécurité, les taxis et les chauffeurs munis d'une dérogation seront autorisés à se déplacer dans Bruxelles avec un véhicule motorisé.   Cette Semaine de la Mobilité sera l'occasion de mettre en valeur les initiatives améliorant la mobilité des enfants dans l'espace public.

Dimanche, sera donc l’occasion de se promener partout dans Bruxelles en fête.

 

 

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