Неділя без машини | Un dimanche sans voiture

Наступної неділі в Брюсселі буде день без автомобілів. "Bucolic Brussels", громадське свято дня без автомобіля, повернеться на Place des Palais у Брюсселі. Це видання буде розміщено під темою "Місто завтрашнього дня".

З 7 ранку до 7 вечора ви більше не можете користуватися своїм автомобілем, якщо не отримали для цього дозволу. Мета: підвищити обізнаність громадськості щодо мобільності та забруднення.

Будуть присутні інформаційні стенди, екологічні асоціації та екологічні майстерні. Відвідувачі також можуть насолодитися стравами, приготованими на різноманітних фуд-траках, і випити продукцію кількох місцевих пивоварень під ритмічну музику місцевого ді-джея.

Цього дня Брюссельський регіон знову стане найбільшою зоною, вільною від автомобілів у Європі. Це кульмінація Тижня мобільності, яка обертається навколо теми "Зробити Брюссель містом для дітей".

У неділю пішоходи, велосипедисти, катаються на роликах і самокатах матимуть карт-бланш на дорогах дев’ятнадцяти муніципалітетів Брюсселя на цілий день. Тільки громадський транспорт, служби екстреної допомоги та служби безпеки, таксі та водії, які мають дозвіл, можуть пересуватися Брюсселем на моторизованих транспортних засобах. Цей тиждень мобільності стане нагодою висвітлити ініціативи, спрямовані на покращення мобільності дітей у громадських місцях.

Тому в неділю буде нагода прогулятися святковим Брюсселем.