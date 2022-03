Un dimanche parfois lumineux parfois nuageux

Ce matin, le temps est sec et voilé, le ciel reste très nuageux. Nous aurons de beaux moments lumineux principalement entre 9h et 14h. Maxima 10 à 15°.Les nuages vont s’épaissir en fin de journée ce qui nous amènera quelques gouttes de pluies sur tout le pays pour ce soir et la nuit prochaine. Des pluies plus fréquentes sur la province du Luxembourg.

Minima pour la nuit prochaine : de 3 à 6°. Ces pluies vont s’évacuer en fin de nuit.

Lundi au sec

Lundi matin, de la grisaille persistera en Ardennes. Ailleurs, nous aurons déjà de belles éclaircies. Après-midi, le temps sera sec partout. Maxima de 9 à 13°.

Mardi sera la petite parenthèse de la semaine.

Mardi, les pluies remonteront en cours de journée. Le temps sera maussade, gris et pluvieux avant le retour d’éclaircies par l’Ouest en cours d’après-midi.

A partir de mercredi, retour d’un temps ensoleillé.

Mercredi, on prévoit une moyenne de 17-18°, un temps sec et bien ensoleillé.

En fin de semaine, une chute des températures est à prévoir. Alors que nous aurons 17° à Bruxelles mercredi, le thermomètre n’affichera plus que 10° jeudi dans la même région.