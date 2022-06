Un dimanche orageux placé sous avertissement jaune par l’IRM, la Flandre orientale et occidentale en vigilance orange

Le temps devrait se calmer dans le courant de l’après-midi. Les averses se feront plus éparses et moins fortes. Si un coup de tonnerre est encore possible sur l’Ardenne, on aura aussi droit à quelques trouées partout sur le pays. La pluie aura pour effet de faire chuter les températures par rapport à hier. On attend 18 à 20° sur les hauteurs et à la mer et de 21 à 23° ailleurs.