Un dimanche gris avant un lundi au soleil

Pas beaucoup de changement cette après-midi même si localement, en Campine ou en région liégeoise, la grisaille pourrait se déchirer et laisser passer un soleil timide. Ici où là, on pourra encore avoir un peu de bruine. Les températures seront de saison avec 1 à 2° sur les hauteurs, 5° le long du Sillon Sambre et Meuse, 6° à Bruxelles et 7° à la côte.