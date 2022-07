Un dimanche estival et une nuit très douce

Ce dimanche s’annonce très beau malgré quelques cumulus sur l’extrême nord-est et au littoral. Maxima de 30° à Virton, 26 à Spa, 28-29 à Mons, Charleroi, Namur, 30° à Gand, Bruxelles Tournai Anvers et 25° à Ostende.

La nuit prochaine, le ciel sera dégagé. On pourra avoir un orage localement en fin de nuit du côté de la Flandre orientale. Minima très doux : 18 à 20°.

Demain matin, on pourra avoir une petite ondée à l’extrême ouest. Après-midi, on attend des averses orageuses assez faibles sur la partie Est. Le temps restera sec du Hainaut à la Campine. Le temps sera encore chaud et lourd : 25 à 28°.

Mardi, le temps sera nuageux avec petites averses un peu partout. Les températures seront en baisse : pas plus de 23°.

Mercredi, nous aurons du beau temps, l’impression sera lumineuse. Temps calme pour jeudi.

Vendredi, le temps risque d’être plus instable à priori vers le sud.

Le week-end prochain devrait être beau et plutôt chaud.