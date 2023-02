Demain matin, la couverture nuageuse restera plutôt épaisse au sud du Sillon Sambre et Meuse, et quelques belles zones de soleil se dessineront dans le Nord-Ouest. On reste au sec. L’après-midi, les nuages se multiplient un peu dans un ciel hésitant, avec une couverture nuageuse un peu plus dense sur l’Ardenne. Le ciel se dégage en soirée, un vent un peu plus sec nous arrive Allemagne.