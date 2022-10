Un dimanche d’abord très lumineux et progressivement plus nuageux

La couverture nuageuse deviendra plus compacte au nord du sillon Sambre-et-Meuse en cours d’après-midi. Le ciel deviendra même couvert près du bord de mer avec quelques averses en fin de journée. Le temps restera plus lumineux vers le sud du pays. Nous perdrons quelques degrés par rapport à hier, mais la douceur persistera et on attend des maxima de 17°C à Saint-Hubert, 18°C à la côte, 19°C dans le Hainaut et à Virton, 20°C du côté de Namur et 21°C aux environs de Liège, Bruxelles et en Campine.