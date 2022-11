Un dimanche couvert et pluvieux sur une bonne partie du pays

Le ciel est couvert ce matin. Des pluies plus actives touchent toute la partie ouest du pays. Sur toute la partie est, ces pluies seront beaucoup moins actives et moins étendues. Coté températures minimales : Ardennes, entre 2 et 4°, ailleurs entre 6 et 7°.

Après-midi, les pluies faibliront partout. La perturbation s’affaiblira d’heure en heure. La Gaume devrait rester au sec toute la journée. Maxima : entre 4 et 10°. Vent de secteur sud modéré.

La nuit prochaine, les pluies vont se réactiver sur la partie centrale et sur l’ouest du pays.

Demain, nous avons toujours la même perturbation au-dessus de nous qui s’étirera et nous laissera encore ce ciel couvert et quelques faibles pluies possibles. Ces pluies, qui ont tendance à se réfugier sur la partie nord du pays, faibliront au fil des heures.

On prévoit un retour d’éclaircies en après midi sur l’ouest et plus timidement sur l’est. On repassera au-dessus des 10°.

Mardi et mercredi, le temps sera plus calme mais gris et automnal. Les températures vont repasser a nouveau en dessous des 10°. Il y aura peu de différence entre le matin et l’après-midi.

Un coup de froid est attendu à partir de jeudi. Il fera progressivement et très sensiblement baisser les températures. L’ambiance restera bien grise.