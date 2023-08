Un dimanche bien lumineux et encore légèrement humide

Dans l’après-midi, une légère instabilité occasionnera quelques ondées éparses sur l’ouest du pays et sur les hautes Fagnes. Ailleurs, le soleil sera dominant. Le thermomètre affichera des valeurs de saison entre 19 et 24°.

La soirée et la nuit prochaine, nous serons au sec. Minima entre 12 et 15°.

Demain, au fil des heures, le ciel s’ennuagera par la Gaume. Cela se dégradera par le sud et l’est avec quelques averses tandis que le beau temps s’installera sur le Nord-Ouest.

Demain après-midi, il y aura encore quelques averses possibles en Gaume, en Ardennes et dans les Fagnes. Il fera plus sec ailleurs mais plus nuageux. On aura de belles éclaircies entre la côte et Anvers. Maxima entre 25 et 28° (au-dessus des normales).