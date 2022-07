Un dimanche agréable avant le pic de chaleur

Mardi sera la journée la plus chaude de la semaine et peut-être de cet été 2022, avec des maximales qui s’envoleront entre 34 et 38 degrés. Certains records pourraient être battus. Des orages sont attendus la nuit suivante.

Mais par contre, dès mercredi, changement de masse d’air. Les températures brûlantes s’évacuent avec une masse d’air plus tempérée par l’ouest. Un régime d’averses pourra se mettre en place au nord du sillon de Sambre-et-Meuse, avec le retour à des températures de saison: 23 à 28 degrés.