“Un dimanche à la campagne” : Bertrand Tavernier offre un film impressionniste

1912. Monsieur Ladmiral est un peintre de talent passé totalement à côté de la vague impressionniste. Un dimanche, son fils, sa femme et leurs trois enfants viennent pour lui rendre visite. Cette journée banale à l’ambiance tranquille va être perturbée par l’arrivée d’Irène, la fille de monsieur Ladmiral. Elle est une femme indépendante et moderne, vivant dans la capitale et appréciant les voitures rapides. Son dynamisme irradiant va faire sentir à son père le poids des années…