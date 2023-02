Un diagnostic pour aider à "dépoussiérer" la vallée de la Molignée

Justement, la vallée de la Molignée a bien d’autres atouts que l’abbaye de Maredsous. Et les touristes semblent encore trop souvent ignorer ses nombreux intérêts.

Pourtant, un syndicat d’initiative est installé à l’une des entrées de la vallée de la Molignée, à Anhée, non loin de la Meuse. "L’étude a analysé les flux de touristes et on a été étonnés de découvrir dans le diagnostic que les touristes ne repassaient devant le syndicat d’initiatives qu’au moment de quitter la vallée. Ils y arrivent par le dessus, par le plateau de l’abbaye de Maredsous. Il serait donc utile de mettre à l’avenir des informations sur les activités à faire dans la vallée près de l’abbaye de Maredsous pour mieux diffuser les touristes sur le territoire".

La vallée de la Molignée regorge d’atouts. A côté des quelques sites phares comme l’abbaye de Maredsous, les Jardins d’Annevoie et les Draisines de la Molignée, "il existe des sentiers de randonnée, des producteurs locaux, l’abbaye de Maredret, qui est magnifique, le village de Sossoye qui fait partie des plus beaux villages de Wallonie et qui possède une biodiversité exceptionnelle, les ruines du château de Montaigle, des étudiants en géologie viennent observer des choses uniques en Belgique".