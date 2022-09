Un Diable rouge de plus en Pro League ? Anderlecht rêve du gros coup Jan Vertonghen

C'est visiblement devenu l'une des manoeuvres à la mode ces derniers mois en Pro League. Se sentant pousser des ailes, chaque gros club de notre championnat se met à rapatrier un Diable rouge, en manque de temps de jeu dans son écurie : l'Antwerp a été le premier à flairer le bon coup en signant Toby Alderweireld après un bref passage qatari, avant que Bruges n'emboîte le pas aux Anversois en officialisant l'arrivée de Dedryck Boyata, devenu persona non grata à Berlin.

Deux pions importants de l'échiquier de Roberto Martinez chez les Diables qui pourraient être suivis d'un 3e : Jan Vertonghen. Lui aussi sur une voie de garage à Benfica, le Belge verrait d'un bon oeil un retour en Belgique, à quelques mois de la Coupe du monde, (sans doute) son dernier gros événement avec les Diables.

Et si la rumeur, balancée par le journaliste portugais Bruno Andrade, n'en était qu'à ses balbutiements il y a quelques heures, elle a pris du galon et a désormais été confirmée par nos confrères d'HLN.

Des discussions auraient été entamées entre les différentes parties, sans, pour l'instant, qu'un accord n'ait été trouvé. Mais on imagine que le Sporting va tenter le tout pour le tout pour rapatrier Vertonghen et rajouter une bonne dose d'expérience et de science de jeu à une défense finalement assez jeune.