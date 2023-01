Un Diable et quatre Mancuniens dans le 11 des joueurs dont la valeur marchande a le plus chuté en 2022

Qui dit fin d'année, dit forcément bilans à gogo. Le cru 2022 ne déroge évidemment pas à la règle, une ribambelle de sites spécialisés profitant de l'occasion pour nous pondre différentes stats sur l'année écoulée. Transfermarkt a notamment publié le 11 de base des joueurs dont la valeur marchande a le plus chuté en 2022. Une équipe XXL, vous en conviendrez avec nous.

En tant que Belge, c'est évidemment le nom de Romelu Lukaku qui saute aux yeux directement. Frustré par les blessures depuis de trop longues semaines et incapable de porter la Belgique sur ses (larges) épaules contre la Croatie, il a perdu 45(!) millions de valeur marchande sur cette année 2022, passant de 100 à 55 millions d'euros. C'est la plus grosse dégringolade parmi tous les joueurs cités.

Alors que Manchester United retrouve un tant soi peu son football ces dernières semaines, il parvient de son côté à créer l'exploit de placer quatre joueurs différents dans ce onze de base : Marcus Rashford (-30 millions), Jadon Sancho (-25 millions), Raphaël Varane (-25 millions) et Aaron Wan-Bissaka (-20 millions).

Sans surprise, c'est le club qui place le plus de représentants, devant l'Atletico Madrid (3 avec Llorente, Koke et Oblak), l'Inter Milan (2, De Vrij en plus de Lukaku), Barcelone (1, De Jong) et Dortmund (1, Guerreiro).