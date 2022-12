Un développeur parvient à émuler iPhone OS 1.0

De plus, iPhone OS 1.0 est bien moins sécurisé que les versions récentes d’iOS. “Les appareils Apple contemporains contiennent de nombreux composants matériels supplémentaires, tels que des moteurs neuronaux, des enclaves sécurisées et une variété de capteurs qui rendront l'émulation de ces appareils beaucoup plus difficile et demanderont beaucoup plus de temps.”

Le résultat est à tester depuis un ordinateur via QEMU. Tout est expliqué (en anglais) sur le blog du développeur.