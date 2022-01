Un développeur fait tourner Grand Theft Auto V sur Game Boy

Car oui, si GTA V s’affiche bel et bien sur l’écran de la Game Boy, ce n’est pas la console portable de Nintendo qui s’occupe de faire tourner le jeu. Celle-ci se contente “simplement” d’afficher le jeu, comme s’il s’agissait d’une vidéo. Ce qui n’en reste pas moins surprenant, d’autant que la conversion est assez rapide pour faire tourner le jeu à 20 images par seconde, et enregistrer les touches de la Game Boy afin de contrôler le jeu.

Pour pousser encore plus loin son concept, Sebastian Staacks montre d’autres exemples, et parvient à regarder le film Matrix ou à surfer sur YouTube depuis la console portable. Enfin, le développeur a testé sa cartouche Wi-Fi sur la console Analogue Pocket, qui permet de jouer à des jeux Game Boy sur un matériel plus récent (et un meilleur écran) :