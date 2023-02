Un deuxième ballon espion chinois survole l’Amérique latine, Pékin parle de "prétexte pour diffamer" la Chine

Pékin a estimé samedi que le survol controversé aux Etats-Unis d’un ballon d’observation chinois servait de prétexte pour "diffamer" la Chine. Les autorités chinoises, qui évoquent une intrusion "involontaire", ont exprimé leurs "regrets".

"Certains politiciens et médias américains utilisent l’incident comme un prétexte pour attaquer et diffamer la Chine", a fustigé samedi dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères. "La Chine se conforme toujours strictement au droit international […] et n’a jamais violé le territoire et l’espace aérien d’un pays souverain", ajoute le ministère en référence au survol aux Etats-Unis d’un ballon d’observation chinois. "En réalité, ni la Chine ni les Etats-Unis n’avaient (officiellement) annoncé de visite", a commenté samedi le ministère chinois des Affaires étrangères. "La publication d’informations (liées à cette visite) est la décision seule des Etats-Unis", a-t-il ajouté.