Un deux trois piano, une playlist qui mélange piano classique et piano jazz

Sylviane Hazard vous propose sa nouvelle playlist, entièrement consacrée au piano.

Omniprésent à chaque étape de cette playlist, le piano-roi relie principalement jazz et classique : Bach y côtoie Petruccianni, Schumann, Freddy Mercury, Oscar Peterson, Serge Rachmaninov, Esperanza Spalding, Chopin, Nina Simone, Mozart, Tigran Hamasyan, Debussy, Jamie Cullum, Ahmad Jamal, Fazil Say, etc.

La playlist

Love me or leave me

Nina Simone

J-S BACH - Prélude et Fugue N)6 en ré min BWV 851 (Clavier bien tempéré)

Tatiana Nikolayeva

Bart HOWARD - Fly me to the moon

Oscar Peterson

Cecile MC LORIN SALVANT - Monday

Avec Aaron Diehl, piano

J BRAHMS - Intermezzo n°1 de l'op 117

Maria Joao PIRES

Federico GARCIA LORCA - La nana de Sevilla

Estrella Morente et Javier Perianes

Federico MOMPOU - El lago

Luis Fernando Pérez

Osvaldo FARRES - Quizas Quizas Quizas

Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo et Gonzalo Rubalcaba, piano

Connsuelo VELASQUEZ - Besame mucho

Anna Maria Jopek et Gonzalo Rubalcaba

Tom BAHLER - She’s out of my life

Shahin Novrasli

D. SCARLATTI - Sonate KK 132, cantabile

Lucas Debargue

Pierre BACHELET - Les corons

Juliette

Wa MOZART - Sonate pour violon et piano, no 21, en mi mineur. Sonate Palatine, no 4

Ji young Lim et dong hyek lim

M. LEGRAND - Les Don Juan

Claude Nougaro

M. DAVIS - So wath

Michel Petrucciani et Eddy Louiss

J-S BACH - Prélude BWV 848 n°3 (Clavier bien tempéré)

Sviatoslav Richter

Joe MC COY - Why don’t you do right

Fanny Bériaux, Kenny Barron

Just Sometimes

Norma Winstone, Klaus Gesing, Bass Clarinet, Glauco Venier, Piano

C. Debussy - Pour les arpèges composés, étude n°11

Momo Kodama

Duke ELLINGTON - My little brown book

Duke Ellington et John Coltrane

F. MERCURY - Love of my life

Queen

R. SCHUMANN - Rêverie des Scènes d’enfants op.15

Vikingur Olafsson sur piano droit

Marc Shaiman - The place where lost things go – BOF Mary Poppins II

Jamie Cullum

Fumio YASUDA - Sky dark green

S. GAINSBOURG - Black Trombone

Térez Montcalm

S. RACHMANINOV - Prélude en sol dièse min op 32 n°12

Conrad Tao

How Lovely to Be a Woman

Veronica Swift

F. CHOPIN - Fantaisie-impromptu en ut dièse mineur, op.66

M. J Pirès

Norma WINSTONE - A wish

Esperanza Spalding et Fred Hersch

Tigran Hamasyan - The cave of rebirth

J. Hawkins/ Beethoven - I put a spell on you (à partir de Moolight Sonata)

Kandace Springs, Piano, Vocalist + David Sanborn, Alto Saxophone, Steve Cardenas, Guitar et Clarence Penn, Drums

Ahmad Jamal - Ahmad’s Blues

Romane

C. MONTEVERDI - Si dolce è'l tormento

Paolo Fresu et Uri Caine

Uri Caine - Love Fugue D’après le Dichterlibe de Schumann

David Moss, chant et Uri Caine Ensemble

R. SCHUMANN - Extr des études symphoniques op 13

E. Leonskaya

Samy BISHAI - Muwashah Ozkourini

Natacha Atlas

M. DE FALLA - Cancion del Fuego Fatuo

Ibrahim Maalouf et le Daniel Garcia Trio

Fazil SAY - Black Earth pour piano solo

Fazil Say

Ennivrez-vous

Serge Reggiani sur un poème de Baudelaire

Ch. Valentin ALKAN - Nocturne op 22

Pascal Amoyel