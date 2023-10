Un détenu s’est échappé durant son transfert, la police déployée sur l’E19 à Malines

Un important déploiement de police était en cours vendredi après-midi sur l’autoroute E19 à hauteur de Malines, après qu’un détenu s’est échappé durant son transfert, a indiqué la police fédérale.

De Marche-en-Famenne, le prisonnier devait rejoindre le centre fermé pour personnes en séjour illégal de Merksplas, en province d’Anvers.

L’opération de recherche est menée conjointement par la police fédérale et les zones de police locales. Les forces de l’ordre n’ont pas désiré fournir de plus amples détails sur les circonstances de l’évasion et n’ont pas non plus précisé s’il y avait des blessés.