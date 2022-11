Un détenu de la prison de Forest témoigne juste avant son déménagement vers la prison de Haren : "Ça va être l'usine"

Le contact humain

Celui que nous appellerons Sofiane se qualifie de grande gueule. Il est entré en prison en 2004 pour des faits de droit commun et y a fait plusieurs allers-retours. Nous avons pu échanger avec lui juste avant son déménagement.

Il nous confie : "À Forest, oui, c’est insalubre, mais on a nos repères. On sait que la direction est derrière nous. La directrice est humaine. Le détenu peut s’exprimer et s’expliquer". Il craint que ce côté humain ne disparaisse. "À Haren, on sera dans une prison à l’américaine, on n’aura plus aucun contact avec les gardiens", regrette-t-il.

Cette observation est partagée par Marie Berquin, coprésidente de l’OIP, l’Observatoire International des Prisons, section belge. "Pour le détenu, c’est plus intéressant d’être dans une petite prison où il connaît la direction et les agents. Quand vous êtes dans une prison de 1200 personnes, c’est absolument impossible à mettre en place. On perd en humanité", avance l’avocate.